Передача А. Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 13 минут и 21 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Каролина» одержала вторую победу подряд. «Аризона» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона Койотс» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Игры пройдут 12 и 13 января соответственно.