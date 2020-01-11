Передача А. Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Аризону»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 13 минут и 21 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
«Каролина» одержала вторую победу подряд. «Аризона» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона Койотс» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Игры пройдут 12 и 13 января соответственно.
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