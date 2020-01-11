Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передача А. Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Аризону»

Передача А. Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 13 минут и 21 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Каролина» одержала вторую победу подряд. «Аризона» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона Койотс» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Игры пройдут 12 и 13 января соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Фёгеле (Свечников, Гардинер) – 14:20' (5x5)   2:0 Валльмарк (Хэмилтон, Славин) – 38:47' (5x5)   3:0 Нечас (Дзингел, Хаула) – 39:50' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020