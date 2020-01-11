Малкин поднялся на третье место в списке лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе « Пепси-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в этом матче забил гол и сделал результативную передачу.
Для россиянина эта передача стала 640-й за карьеру в НХЛ. 33-летний российский форвард вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по результативным передачам и делит эту строчку с Яромиром Ягром.
Видео с передачей Малкина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне НХЛ Малкин провёл 31 матч, в котором забил 13 голов и сделал 29 результативных передач.
Всего в Национальной хоккейной лиге Малкин провёл 883 матча, набрав 1044 очка (404+640).
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