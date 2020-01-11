Ленер готов продлить контракт с «Чикаго», но без снижения зарплаты

Голкипер Робин Ленер готов продлить контракт с «Чикаго Блэкхоукс», но с условием сохранения зарплаты, сообщает официальный сайт НХЛ. 1 июля 2019 года вратарь подписал однолетнее соглашение с клубом на $ 5 млн. Летом 28-летний голкипер опять может стать неограниченно свободным агентом.
«Посмотрим, что нас ждёт. Я всю жизнь шёл на уступки, при этом не хочу, чтобы мне платили больше, чем я заслуживаю. Хочу получить то, что заслужил. Посмотрим, получится ли это у меня. Пусть этим вопросом занимаются мои агенты и генеральный менеджер «Блэкхоукс“ Стэн Боумэн. Выбор есть, многие команды ищут вратарей, а их на рынке в этом сезоне не так много.
Могу сказать одно: мне здесь нравится. Понимаю, что это бизнес и не всё решает качество твоей игры, твои приоритеты. Порой от тебя ничего не зависит и ты не в состоянии контролировать ситуацию. Но я знаю, что нужно мне, мне нравится команда, верю в неё, верю в ребят. Хотел бы помочь ей преобразиться», — отметил Ленер.
На данный момент «Чикаго» на восемь очков отстаёт от зоны плей-офф.
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