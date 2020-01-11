Разин — о поражении от «Йокерита»: играть против сборной Европы в КХЛ тяжело

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал проигрыш (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Встреча проходила на стадионе «Ледовый холл Тондираба» в Таллине (Эстония).
«Собрался практически полный дворец, была хорошая обстановка, атмосфера, было приятно играть. Считаю, праздника мы не испортили. В равных составах сыграли нормально, большинство и меньшинство — это компоненты мастеровитых игроков. В данном компоненте мы проиграли, а в желании, стремлении и борьбе не уступили.
Это девятый проигрыш „Северстали“ в матче с „Йокеритом“? Если бы у нас был такой же состав, как у „Йокерита“, и было девять поражений, то можно было бы говорить о комплексе. В этом году мы вничью один раз сыграли. У нас нет комплексов, мы стараемся. Играть со сборной Европы в КХЛ тяжело», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».
«Йокерит» одержал пятую победу подряд в КХЛ. «Северсталь» потерпела второе поражение в пяти последних матчах регулярки КХЛ.
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