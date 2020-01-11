Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 10 января 2020 года

10 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 3 матча, в которых приняли участие 8 российских игроков.



Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл очередной блестящий матч с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ) и был признан его первой звездой. В начале третьего периода россиянин ассистировал Брайану Расту, а затем отличился сам, поразив угол ворот Павела Францоуза. Сделав 640-ю передачу в карьере, Малкин поднялся на третье место в списке лучших ассистентов в истории клуба и сравнялся с Яромиром Ягром. Впереди остаются Сидни Кросби (782) и Марио Лемье (1033).

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 17 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард «Эвеланш» Владислав Каменев получил 7 минут и 53 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 18 минут и 37 секунд. Он завершил матч с коэффициентом полезности «-1».



Передача форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче с «Аризоной Койотс» принесла его клубу победу со счётом 3:0. Россиянин провёл на льду 14 минут, закончив игру с показателем полезности «+1».

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 13 минут и 21 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов после очков в двух подряд матчах в игре с «Детройт Ред Уингз» (2:3 Б) был поднят во второе звено. Форвард нанёс три броска в створ, чуть более минуты провел в большинстве и не реализовал буллит в третьем периоде. Анисимов получил 14 минут и 14 секунд игрового времени.



Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провёл на площадке 14 минут и 4 секунды и не отличился результативными действиями.