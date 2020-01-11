На арене в Челябинске перед матчем с «Сочи» поднимут именной стяг Сергея Гомоляко

Перед матчем КХЛ «Трактора» с «Сочи» 12 января на ледовой арене имени Валерия Белоусова будет поднят именной стяг прославленного нападающего челябинской команды Сергея Гомоляко, сообщает сайт клуба.



За «Трактор» форвард дебютировал в 17 лет, проведя семь сезонов за чёрно-белых. В сезонах-1991/92 и 1992/93 был капитаном команды. В составе молодёжной сборной — чемпион мира 1989 года.

Гомоляко является одним из самых титулованных игроков в российской истории. Все его достижения связаны с двумя клубами — «Трактором» и «Металлургом». Победитель Евролиги (1999, 2000), чемпион России (1999), серебряный призёр чемпионата России (1998), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (1993, 1994) и России (2000). Обладатель и лучший бомбардир Кубка России (1998). Финалист Кубка МХЛ (1996). Обладатель почётного приза «Три бомбардира» (1997) вместе с партнёрами по «Металлургу» Андреем Кудиновым и Игорем Варицким. Участник матчей звёзд Суперлиги (1999, 2002, 2003) и матча звёзд Высшей лиги (2005).



В перерыве матча «Трактор» — «Сочи» в фойе арены состоится автограф-сессия прославленного хоккеиста.