Вице-президент КХЛ Доброхвалов: международный интерес к Неделе звёзд растёт

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал о предстоящей Неделе звёзд хоккея в Москве.

«Матч Звёзд КХЛ состоится в 12-й раз, и третий раз в Москве. Всего 15 компаний стали партнёрами Недели звёзд хоккея, они подготовили большое число развлечений для болельщиков, а также интегрировались в различные шоу.

В следующие выходные состоится Мастер-шоу лучших игроков КХЛ. Уже подготовлены сюрпризы от самих хоккеистов, к нам пришло много заявок от игроков на реализацию тех или иных веселых вещей. Можем раскрыть один из секретов: в церемонии открытия Мастер-шоу примут участие профессиональные хоккеисты из различных лиг, впервые на лёд выйдут талисманы клубов.

Перед стартом турнира сборных четырёх дивизионов, как и год назад, будут использоваться высокие технологии. Неделя звёзд хоккея пользуется большой популярностью во всем мире, нам уже поступили заявки из 25 стран на трансляцию этого события. Число телевещателей растёт, что говорит о повышении популярности мероприятия за рубежом.

В КХЛ существует специальная комиссия, которая по 32 параметрам рассматривает заявки от городов. В этом году выбор на Москву пал из-за сильно превалирующего количества показателей. Мы ждём вступление в строй новых арен в Новосибирске, Омске и других городах. Надеемся, что в ближайшие годы мы сможем туда приехать», — приводит слова Доброхвалова пресс-служба КХЛ.