«Нефтехимик» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 11 января, начало — в 17:00 мск.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Мёрфи — Рясенский, Уайт — Берглунд — Порядин;
Шарипзянов — Брынцев, Падакин — Энлунд — Хайруллин;
Атюшов — Захарчук, Черников — Куликов — Казионов;
Пайгин, Грошев, Шиксатдаров — Шарифьянов — Хисамутдинов.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Зборовский — Дженовей, Бочаров — Шор — Рэтти;
Минеев — Мишарин, Шенфельд — Ильин — Веряев;
Почивалов, Шахворостов — Белевич — Ураков.
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