Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Нефтехимик» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 11 января, начало — в 17:00 мск.

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);
Мёрфи — Рясенский, Уайт — Берглунд — Порядин;
Шарипзянов — Брынцев, Падакин — Энлунд — Хайруллин;
Атюшов — Захарчук, Черников — Куликов — Казионов;
Пайгин, Грошев, Шиксатдаров — Шарифьянов — Хисамутдинов.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Зборовский — Дженовей, Бочаров — Шор — Рэтти;
Минеев — Мишарин, Шенфельд — Ильин — Веряев;
Почивалов, Шахворостов — Белевич — Ураков.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020