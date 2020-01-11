«Нефтехимик» — «Торпедо»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 11 января, начало — в 17:00 мск.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Мёрфи — Рясенский, Уайт — Берглунд — Порядин;

Шарипзянов — Брынцев, Падакин — Энлунд — Хайруллин;

Атюшов — Захарчук, Черников — Куликов — Казионов;

Пайгин, Грошев, Шиксатдаров — Шарифьянов — Хисамутдинов.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Зборовский — Дженовей, Бочаров — Шор — Рэтти;

Минеев — Мишарин, Шенфельд — Ильин — Веряев;

Почивалов, Шахворостов — Белевич — Ураков.