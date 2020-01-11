Сборная Востока победила команду Запада в Кубке Вызова
Сборная Запада проиграла сборной Востока со счётом 3:5 в матче Кубка Вызова. Шоу-матч проходил в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд Хоккея-2020, в игре принимали участие лучшие игроки Молодёжной хоккейной лиги. Общий счёт в противостоянии стал 8-3 в пользу Запада.
Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, точным броском отметился нападающий сборной Востока Герман Шапорев. До конца первого периода соперники забросили ещё четыре шайбы: у сборной Запада отличился защитник Арвилс Бергманис, в составе Востока голы забили нападающие Дмитрий Шешин, Иван Савчик и Егор Чинахов. На 38-й минуте Запад сократил разрыв до минимума, заброшенную шайбу в актив записал форвард Иван Бунов. В концовке точку поставил Савчик.
МХЛ - Кубок Вызова. Кубок Вызова 2020
11 января 2020, суббота. 14:00 МСК
Сборная Запада
Окончен
3 : 5
Сборная Востока
0:1 Шапорев (Гусейнов, Петросян) – 02:14' (5x5) 1:1 Гончаров (Анисимов) – 03:31' (5x5) 1:2 Шешин (Шабанов) – 06:07' (5x4) 1:3 Савчик (Тимашев, Давыдов) – 10:16' (5x5) 2:3 Бергманис (Тагиров, Смирнов) – 14:59' (5x4) 2:4 Чинахов (Костенко, Мотыгуллин) – 17:54' (5x4) 3:4 Бунов (Анисимов) – 37:02' (5x5) 3:5 Савчик (Гусейнов) – 59:33' (en)
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