Сборная Востока победила команду Запада в Кубке Вызова

Сборная Запада проиграла сборной Востока со счётом 3:5 в матче Кубка Вызова. Шоу-матч проходил в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд Хоккея-2020, в игре принимали участие лучшие игроки Молодёжной хоккейной лиги. Общий счёт в противостоянии стал 8-3 в пользу Запада.



Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, точным броском отметился нападающий сборной Востока Герман Шапорев. До конца первого периода соперники забросили ещё четыре шайбы: у сборной Запада отличился защитник Арвилс Бергманис, в составе Востока голы забили нападающие Дмитрий Шешин, Иван Савчик и Егор Чинахов. На 38-й минуте Запад сократил разрыв до минимума, заброшенную шайбу в актив записал форвард Иван Бунов. В концовке точку поставил Савчик.