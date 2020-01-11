Скабелка: я доволен тем, как выглядел «Барыс». Конечно, мы хотим побеждать дома

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного матча с омским «Авангардом» (0:3).



«Могу сказать, что я доволен тем, как сегодня команда выглядела. Как мы двигались, достаточно хорошо играли в обороне и в атаке. Но, к сожалению, те моменты, которые мы создали, не использовали. А ошибки, которые мы допустили в обороне, их было немного, но сегодня соперник ими воспользовался. Конечно, мы хотим дома побеждать, попробуем это сделать завтра.



Сможет ли команда восстановиться, учитывая календарь — четыре матча за шесть дней? Мы все делаем, чтобы команда успевала восстанавливаться. Пока справляемся», — приводит слова Скабелки официальный сайт казахстанского клуба.

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