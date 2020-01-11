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Е. Анисимов: на Матче звёзд хотел бы сыграть с Капризовым, создадим кузбасскую связку

Е. Анисимов: на Матче звёзд хотел бы сыграть с Капризовым, создадим кузбасскую связку
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского «Динамо» и сборной Запада Егор Анисимов поделился впечатлениями от Кубка Вызова (3:5) и рассказал, с кем бы хотел сыграть на Матче звёзд КХЛ в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея — 2020.

Напомним, вместе с Анисимовым на Матч звёзд попали Никита Гончаров («Русские Витязи»), Егор Чинахов («Омские ястребы») и Герман Шапорев («Алтай»).

«Конечно, попасть на Матч звёзд – это всегда престижно. Но пока больше перевешивают эмоции от поражения. Увы, мы не выполнили тренерскую установку, хотя временами возили соперника. Что касается Матча звёзд КХЛ, очень хочется сыграть с Кириллом Капризовым. Мы из одного города, из Новокузнецка. Создадим кузбасскую связку», — приводит слова Анисимова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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