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Бойд: игроки «Барыса» сами виноваты — имея столько шансов, ни одного не использовали

Бойд: игроки «Барыса» сами виноваты — имея столько шансов, ни одного не использовали
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (0:3).

«Сложный, упорный матч, такие ещё называют играми до ошибки. «Авангард» забил в первых сменах, а потом почти всё время счёт держался 0:1, у нас было столько шансов повлиять на ход встречи, сравнять и выйти вперёд, но мы их не использовали, а вот Эдди Паскуале сыграл здорово. Но, не забивая шайб, сложно рассчитывать на победу. Мы сражались до последнего, но вторая пропущенная шайба немного сбила настрой, стало ещё тяжелее отыграться. Но, опять же, сами виноваты: имея столько шансов, не использовали ни одного, поэтому можем злиться только на себя. К сожалению, сегодня проиграли. Надеюсь, уже завтра в матче с «Локомотивом» сыграем точнее в атаке», — цитирует Бойда официальный сайт КХЛ.

Шайба и передача Дедунова помогли «Авангарду» обыграть «Барыс»
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