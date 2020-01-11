Буцаев: говорить про наказание Барулина после его ошибки — неправильно

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от выигранного матча с нижегородским «Торпедо» (4:2).



«Прежде всего хотел бы поблагодарить болельщиков, поздравить их с этой победой. Действительно, мы были в долгу перед ними. Также ребят — с победой. Наверное, груз ответственности за несколько поражений давил, и первый период мы играли немного, так скажем, сумбурно. Играли против хорошей команды. Все знают, что «Торпедо» — это команда, которая умеет возвращаться в ходе матча, проигрывая при этом с любым счётом.



Соглашусь с коллегой, что игра была обоюдоострая. У них было много моментов в первом периоде, нас выручил там вратарь. Также и у нас были моменты. Мы довольны сегодняшней победой.



Что скажу Барулину после пропущенного из-за его ошибки гола? Вы знаете, наверное, говорить про какое-то наказание — это неправильно. Вы же тоже ошибаетесь, любой человек ошибается. Хорошо, что команда после этого гола продолжила играть, и Константин, опять же, выручил во многих моментах после того, как соперник использовал его ошибку. Здесь, как в детском саду, нужно понимать — поругать или по голове погладить», — цитирует Буцаева официальный сайт «Нефтехимика».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.