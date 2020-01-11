Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Потапов — об отсутствии удалений в матче с «Барысом»: понимали, что от тренеров достанется

Потапов — об отсутствии удалений в матче с «Барысом»: понимали, что от тренеров достанется
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (3:0).

«Болельщики здорово поддерживали команду, шла игра за первое место в дивизионе, поэтому цена ошибки возрастала до четырёх очков. В принципе, игра шла до гола. Мы его забили, потом в третьем периоде немного остудили игру, забив второй, и выиграли.

Боялись ошибаться, поэтому играли без удалений? Что та, что другая команда понимали, какова цена удаления, в раздевалке достанется от тренера, поэтому не надо было допускать это.

Акцента на том, что «Барыс» провалит первый период, не было. Был акцент на том, что надо просто активно начинать. В принципе, задание у нас ничем не отличалось от других игр, каждую игру такое — начинать активно и давить», — цитирует Потапова официальный сайт «Авангарда».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020