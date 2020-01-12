Шатаут Василевского помог «Тампе» одержать 10-ю победу подряд

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0, которая стала для них 10-й кряду.

Единственную шайбу в этой встрече в ворота «Филадельфии» на 8-й минуте 2-го периода забросил нападающий «молний» Патрик Марун, который набрал 16-е (6+10) очко в 42 матчах.

Российские представители «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились, проведя на площадке 19 минут и 36 секунд и 21 минуту и 57 секунд, соответственно.

Первый матч после вызова из фарм-клуба АХЛ провёл 22-летний российский нападающий «молний» Александр Волков. Его игровое время составило 11 минут. Он отметился 2 бросками, 1 заблокированным броском и 1 силовым приёмом.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут, отразив все 23 броска.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут и 4 секунды, завершив встречу с показателем полезности «-1». На его счету 4 заблокированных броска и 1 перехват.