Шатаут Василевского помог «Тампе» одержать 10-ю победу подряд

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0, которая стала для них 10-й кряду.
Единственную шайбу в этой встрече в ворота «Филадельфии» на 8-й минуте 2-го периода забросил нападающий «молний» Патрик Марун, который набрал 16-е (6+10) очко в 42 матчах.
Российские представители «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились, проведя на площадке 19 минут и 36 секунд и 21 минуту и 57 секунд, соответственно.
Первый матч после вызова из фарм-клуба АХЛ провёл 22-летний российский нападающий «молний» Александр Волков. Его игровое время составило 11 минут. Он отметился 2 бросками, 1 заблокированным броском и 1 силовым приёмом.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут, отразив все 23 броска.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут и 4 секунды, завершив встречу с показателем полезности «-1». На его счету 4 заблокированных броска и 1 перехват.
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