Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Рейнджерс» рассматривают возможность обмена Георгиева

«Рейнджерс» рассматривают возможность обмена Георгиева
Хоккей / НХЛ 0

Известный обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует обменять голкипера Александра Георгиева в другой клуб.

«За шесть недель до дедлайна ситуация такова, что у «рейнджеров» есть три хороших голкипера — Хенрик Лундквист, новичок Игорь Шестёркин и Александр Георгиев. В команде на подходе много хороших защитников, поэтому в трёх вратарях высокого уровня команда не нуждается.

«Рейнджерс» будут слушать предложения по Георгиеву, но для заинтересованных это не будет дёшево. Георгиева не обменяют на «проспектов», а попросят взамен молодого хоккеиста, но который уже готов играть приносить пользу сейчас», — сказал Фридман в эфире Hockey Night In Canada.

Контракт Георгиева составляет $ 792 тыс и истекает после окончания нынешнего сезона.

Георгиев — о вызове Шестёркина: немного похоже на тренировочный лагерь
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020