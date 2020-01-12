«Рейнджерс» рассматривают возможность обмена Георгиева

Известный обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует обменять голкипера Александра Георгиева в другой клуб.

«За шесть недель до дедлайна ситуация такова, что у «рейнджеров» есть три хороших голкипера — Хенрик Лундквист, новичок Игорь Шестёркин и Александр Георгиев. В команде на подходе много хороших защитников, поэтому в трёх вратарях высокого уровня команда не нуждается.

«Рейнджерс» будут слушать предложения по Георгиеву, но для заинтересованных это не будет дёшево. Георгиева не обменяют на «проспектов», а попросят взамен молодого хоккеиста, но который уже готов играть приносить пользу сейчас», — сказал Фридман в эфире Hockey Night In Canada.

Контракт Георгиева составляет $ 792 тыс и истекает после окончания нынешнего сезона.