«Рейнджерс» рассматривают возможность обмена Георгиева

Известный обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует обменять голкипера Александра Георгиева в другой клуб.
«За шесть недель до дедлайна ситуация такова, что у «рейнджеров» есть три хороших голкипера — Хенрик Лундквист, новичок Игорь Шестёркин и Александр Георгиев. В команде на подходе много хороших защитников, поэтому в трёх вратарях высокого уровня команда не нуждается.
«Рейнджерс» будут слушать предложения по Георгиеву, но для заинтересованных это не будет дёшево. Георгиева не обменяют на «проспектов», а попросят взамен молодого хоккеиста, но который уже готов играть приносить пользу сейчас», — сказал Фридман в эфире Hockey Night In Canada.
Контракт Георгиева составляет $ 792 тыс и истекает после окончания нынешнего сезона.
- 12 января 2020
-
06:26
-
06:19
-
06:18
-
06:04
-
05:54
-
05:49
-
04:44
-
04:20
- 11 января 2020
-
23:43
-
23:29
-
22:56
-
22:24
-
21:51
-
21:19
-
21:12
-
20:53
-
20:27
-
20:06
-
19:42
-
19:14
-
18:57
-
18:35
-
18:24
-
18:14
-
18:03
-
17:35
-
17:25
-
17:11
-
17:08
-
16:42
-
16:31
-
16:22
-
15:51
-
15:20
-
14:29