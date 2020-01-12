Гол Ковальчука в овертайме принёс «Монреалю» победу над «Оттавой»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Гол российского нападающего «Монреаля» Ильи Ковальчука в овертайме принёс его клубу победу. Теперь на его счету 13 (4+9) очков в 21 матче нынешнего сезона. В этом матче Илья провёл на льду 20 минут и 26 секунд, нанёс 4 броска и 1 заблокировал, а показатель полезности составил «+1».

Видео гола Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российские нападающие «Оттавы» Артём Анисимов и Владислав Наместников провели на площадке 12 минут 6 секунд и 10 минут 54 секунды, соответственно. Результативными действиями не отметились.

«Монреаль Канадиенс» прервал свою серию из 8 поражений. В 46 матчах он набрал 45 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Оттава Сенаторз» (39) – 15-е.