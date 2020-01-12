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Гол Ковальчука в овертайме принёс «Монреалю» победу над «Оттавой»

Гол Ковальчука в овертайме принёс «Монреалю» победу над «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Гол российского нападающего «Монреаля» Ильи Ковальчука в овертайме принёс его клубу победу. Теперь на его счету 13 (4+9) очков в 21 матче нынешнего сезона. В этом матче Илья провёл на льду 20 минут и 26 секунд, нанёс 4 броска и 1 заблокировал, а показатель полезности составил «+1».

Видео гола Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российские нападающие «Оттавы» Артём Анисимов и Владислав Наместников провели на площадке 12 минут 6 секунд и 10 минут 54 секунды, соответственно. Результативными действиями не отметились.

«Монреаль Канадиенс» прервал свою серию из 8 поражений. В 46 матчах он набрал 45 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Оттава Сенаторз» (39) – 15-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Питри, Татар) – 08:24' (5x4)   1:1 Батерсон – 53:32' (5x5)   1:2 Ковальчук – 64:08' (3x3)
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