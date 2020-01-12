Квартальнов: есть три простых слова: работать, работать и ещё раз работать

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:5), которое стало для казанского клуба вторым подряд. Ранее казанцы на домашнем льду проиграли «Торпедо» со счётом 1:4.

«Сергея Светлова и его команду с победой. После такого проигрыша что говорить – проиграли, проиграли. По броскам только выиграли, а по всем остальным моментам проиграли.

Два поражения кряду — следствие невезение? Девять пропущенных голов – это очень много. Почему невезение? Везёт тому, кто везёт. Значит, мы не заслужили. Есть три простых слова: работать, работать и ещё раз работать. Через работу всё придёт», — цитирует Квартальнова пресс-служба казанского клуба.