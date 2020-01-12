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«Ак Барс» проиграл два матча кряду с общим счётом 2:9

«Ак Барс» проиграл два матча кряду с общим счётом 2:9
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Ак Барс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Команда Дмитрия Квартальнова проиграла во втором матче кряду. Ранее казанцы на домашнем льду уступили «Торпедо» (1:4). Лидер Восточной конференции КХЛ уже во второй раз в сезоне проигрывает два матча подряд. С 21 по 25 декабря у «Ак Барса» была серия из трёх поражений.

Казанский клуб продолжает занимать первое место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 45 матчах (31 победа при 14 поражениях). «Авангард» отстаёт от «Ак Барса» на четыре очка, при этом команда сыграла на один матч больше. В следующем матче подопечные Квартальнова встретятся с «Амуром».

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