«Ак Барс» проиграл два матча кряду с общим счётом 2:9

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Ак Барс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Команда Дмитрия Квартальнова проиграла во втором матче кряду. Ранее казанцы на домашнем льду уступили «Торпедо» (1:4). Лидер Восточной конференции КХЛ уже во второй раз в сезоне проигрывает два матча подряд. С 21 по 25 декабря у «Ак Барса» была серия из трёх поражений.

Казанский клуб продолжает занимать первое место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 45 матчах (31 победа при 14 поражениях). «Авангард» отстаёт от «Ак Барса» на четыре очка, при этом команда сыграла на один матч больше. В следующем матче подопечные Квартальнова встретятся с «Амуром».