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Юрзинов-младший: «Трактор» выполнил установку только на первый период матча с «Сочи»

Юрзинов-младший: «Трактор» выполнил установку только на первый период матча с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей из Краснодарского края.

«Мы выполнили установку только на первый период, по второму и третьему отрезкам есть претензии по игре. На буллитах удачливее был соперник.

Почему мы плохо играем дома? Мы пытаемся переломить эту тенденцию, бывают у нас такие перепады, к сожалению. Сегодня у нас были новые сочетания, вернулся Томас, Калинин, пришлось перекроить звенья. Мы должны играть дома лучше, работаем над этим.

Зайцев и Степанов? Мы даём играть им обоим, это наш выбор, кого из игроков мы будем ставить», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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