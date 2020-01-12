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Андриевский: рады двум очкам в матче с «Трактором», они «Сочи» сейчас нужны как воздух

Андриевский: рады двум очкам в матче с «Трактором», они «Сочи» сейчас нужны как воздух
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б. При этом челябинские хоккеисты дважды вели в счёте в ходе матча.

«На мой взгляд, была эмоциональная игра. Ребята выплёскивали очень много эмоций в первых двух периодах, третий отрезок прошёл спокойно. Верили в победу до конца, нам удалось дважды отыграться. Рады этим двум очкам, они нам сейчас нужны как воздух», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Примечательно, что «Сочи» выиграл уже второй матч подряд в серии буллитов. Ранее южане победили «Спартак» со счётом 2:1 Б. «Трактор» потерпел уже третье поражение в пяти последних встречах.

«Сочи» победил по буллитам «Трактор» в Челябинске
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