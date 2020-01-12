Гика: не знаю, почему «Трактор» не реализовал ни одного буллита

Нападающий «Трактора» Томаш Гика поделился эмоциями от матча КХЛ с «Сочи» (2:3 Б). Чешский нападающий оформил дубль.
«Игра была похожа на наш последний матч, соперник тоже борется за плей-офф, они были очень сильно мотивированы. Обидное поражение, мы дважды вели в счёте, но допустили ошибки, которые стоили нам победы. Надеюсь, в следующий раз мы сыграем умнее. Очень жаль, что мы не реализовали ни одного буллита, не знаю, почему так происходит. Буллиты – это лотерея, вратарь соперника «читал» нас, понимал, что мы будем делать. Надеюсь, в следующий раз нам повезёт больше.
Я рад, что наша тройка с Кэйлофом и Седлаком воссоединилась, сегодня мы могли забивать больше, у нас были моменты. Мой дубль? Неважно, кто забивает голы, если в итоге не удаётся победить», — передаёт слова Гики корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 12 января 2020
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