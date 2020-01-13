Юбердо обошёл Йокинена и стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»

В Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 8:4 в пользу хозяев. За «Флориду» дублем отличился Майк Хоффман и ещё по разу забивали Джош Браун, Александр Барков, Джонатан Юбердо, Майк Мэтисон, Фрэнк Ватрано и Винсент Трочек.

Джонатан Юбердо в этой встрече также отметился результативной передачей и стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды Пантерз», набрав 420 очков. По этому показателю ему удалось обойти Олли Йокинена, который выступал за «Флориду» с 2000 по 2018 год и смог набрать 419 очков (188+231).