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Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче с 12-ю голами

Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче с 12-ю голами
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

За «Флориду» дублем отличился Джонатан Юбердо и ещё по разу забивали Джош Браун, Александр Барков, Майк Хоффман, Майк Мэтисон, Фрэнк Ватрано и Винсент Трочек. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

В составе гостей два гола забил Митчелл Марнер и ещё по разу отличились Зак Хайман, и Джон Таварес.

«Флорида» одержала третью победу за последние четыре матча. «Торонто» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Торонто» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
8 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Браун (Коннолли, Трочек) – 01:49' (5x5)   2:0 Барков (Писик, Севьюр) – 03:47' (5x5)   3:0 Хоффман (Тонинато, Ватрано) – 13:39' (5x5)   4:0 Мэтисон (Трочек, Коннолли) – 20:49' (5x5)   5:0 Ватрано (Барков) – 22:25' (4x5)   5:1 Хайман (Райлли, Капанен) – 23:30' (5x5)   6:1 Трочек – 25:46' (5x5)   7:1 Юбердо (Барков, Стиллман) – 32:37' (5x5)   7:2 Марнер (Хайман, Бэрри) – 33:00' (5x5)   7:3 Таварес (Нюландер, Керфут) – 35:26' (5x5)   7:4 Марнер (Хайман) – 40:34' (5x5)   8:4 Хоффман (Юбердо, Дадонов) – 44:33' (5x4)
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