Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче с 12-ю голами

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
За «Флориду» дублем отличился Джонатан Юбердо и ещё по разу забивали Джош Браун, Александр Барков, Майк Хоффман, Майк Мэтисон, Фрэнк Ватрано и Винсент Трочек. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
В составе гостей два гола забил Митчелл Марнер и ещё по разу отличились Зак Хайман, и Джон Таварес.
«Флорида» одержала третью победу за последние четыре матча. «Торонто» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче «Флорида» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Торонто» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».
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