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Коулман – об отменённом голе Гусева: думаю, должен ему ужин

Коулман – об отменённом голе Гусева: думаю, должен ему ужин
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Блейк Коулман прокомментировал отменённый гол российского нападающего Никиты Гусева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Взятие ворот отменили из-за помехи Коулмана.

«Это был чертовски красивый гол Гусева. Думаю, я должен ему ужин», — приводит слова Коулмана официальный сайт «Нью-Джерси».

Напомним очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

При счёте 2:1 в третьем периоде нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев обыграл российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва и забил красивый гол, который в дальнейшем не был засчитан.

Гусев забил эффектный гол, обыграв Сергачёва. Его не засчитали после просмотра. Видео
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