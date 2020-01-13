Коулман – об отменённом голе Гусева: думаю, должен ему ужин

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Блейк Коулман прокомментировал отменённый гол российского нападающего Никиты Гусева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Взятие ворот отменили из-за помехи Коулмана.

«Это был чертовски красивый гол Гусева. Думаю, я должен ему ужин», — приводит слова Коулмана официальный сайт «Нью-Джерси».

Напомним очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

При счёте 2:1 в третьем периоде нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев обыграл российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва и забил красивый гол, который в дальнейшем не был засчитан.