Коулман – об отменённом голе Гусева: думаю, должен ему ужин

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Блейк Коулман прокомментировал отменённый гол российского нападающего Никиты Гусева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Взятие ворот отменили из-за помехи Коулмана.
«Это был чертовски красивый гол Гусева. Думаю, я должен ему ужин», — приводит слова Коулмана официальный сайт «Нью-Джерси».
Напомним очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
При счёте 2:1 в третьем периоде нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев обыграл российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва и забил красивый гол, который в дальнейшем не был засчитан.
- 13 января 2020
-
07:55
-
07:38
-
07:24
-
06:37
-
06:20
-
06:02
-
05:52
-
05:25
-
05:11
-
05:04
-
03:51
-
03:07
-
01:18
- 12 января 2020
-
23:56
-
23:34
-
23:05
-
22:45
-
22:31
-
22:03
-
21:26
-
21:20
-
20:51
-
20:42
-
20:32
-
20:26
-
20:21
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
19:39
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
18:45
-
18:39