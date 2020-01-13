47-летний Ягр набрал четыре очка в матче чемпионата Чехии

Нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр сделал дубль и отдал две результативных передачи во встрече со «Спартой» (8:4). Форвард провёл на площадке почти 14 минут, сделав пять бросков по воротам.
Всего в активе 47-летнего хоккеиста 19 (10+9) баллов в 22 матчах чемпионата Чехии. Напомним, Ягр является владельцем «Кладно».
Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».
Также Ягр выступал в КХЛ, проведя несколько сезонов за «Авангард».
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