Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

47-летний Ягр набрал четыре очка в матче чемпионата Чехии

47-летний Ягр набрал четыре очка в матче чемпионата Чехии
Хоккей / Прочие 0

Нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр сделал дубль и отдал две результативных передачи во встрече со «Спартой» (8:4). Форвард провёл на площадке почти 14 минут, сделав пять бросков по воротам.

Всего в активе 47-летнего хоккеиста 19 (10+9) баллов в 22 матчах чемпионата Чехии. Напомним, Ягр является владельцем «Кладно».

Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

Также Ягр выступал в КХЛ, проведя несколько сезонов за «Авангард».

Ягр забивает в 47 лет! Этот мужик хочет играть в хоккей до конца своих дней
Первый и последний гол легендарного чеха разделил 31 год. И он побьёт ещё не один рекорд.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020