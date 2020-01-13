Кори Шнайдер впервые попал в заявку «Нью-Джерси» после драфта отказов
Кори Шнайдер был вторым вратарём «Нью-Джерси Дэвилз» во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Голкипер впервые попал в заявку основной команды «дьяволов» после того, как 21 ноября прошёл драфт отказов.
Из восьми матчей за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге Шнайдер выиграл четыре. В среднем американский голкипер отражал 89,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,0.
В сезоне-2019/2020 33-летний Шнайдер провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ, не одержав ни одной победы. Он отражал 85,2% бросков при коэффициенте надёжности 4,59. В сезоне-2018/2019 Шнайдер принял участие в 26 матчах, отразил 90,3% бросков, пропуская 3,06 шайбы за матч.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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«Нью-Джерси» прервал 10-матчевую серию побед «Тампы». У одного Никиты передача на победный гол, у другого – «-1».
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