НХЛ признала Василевского первой звездой недели
Национальная хоккейная лига определила троих лучших хоккеистов прошедшей недели.
Третьей звездой стал вратарь «Калгари Флэймз» Кэм Тэлбот. Он помог своей команде выиграть все три матча. Голкипер пропускал 1,67 шайбы и отражал 95,3% бросков.
Второй звездой недели признан защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело. В трёх матчах он набрал 7 (3+4) очков.
Первой звездой недели стал российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он одержал три победы, при этом выдав два шатаута подряд. Вратарь пропускал 0,67 шайбы и отражал 97,2% бросков в матче.
Читайте также
- 13 января 2020
-
21:44
-
20:57
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:08
-
20:04
-
19:51
-
18:33
-
18:15
-
17:50
-
17:34
-
17:06
-
16:49
-
16:26
-
16:21
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:12
-
14:38
-
14:01
-
13:20
-
12:49
-
12:08
-
11:40
-
11:37
-
11:19
-
11:00
-
10:57
-
10:38
-
10:13
-
09:57
-
09:37
-
09:21
Партнерский контент