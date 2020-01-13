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НХЛ признала Василевского первой звездой недели

НХЛ признала Василевского первой звездой недели
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига определила троих лучших хоккеистов прошедшей недели.

Третьей звездой стал вратарь «Калгари Флэймз» Кэм Тэлбот. Он помог своей команде выиграть все три матча. Голкипер пропускал 1,67 шайбы и отражал 95,3% бросков.

Второй звездой недели признан защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело. В трёх матчах он набрал 7 (3+4) очков.

Первой звездой недели стал российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он одержал три победы, при этом выдав два шатаута подряд. Вратарь пропускал 0,67 шайбы и отражал 97,2% бросков в матче.

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