Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу в матче с «Каролиной»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Победу «Вашингтону» принёс дубль российского хоккеиста Александра Овечкина. Форвард Евгений Кузнецов провёл на площадке 16 минут и 33 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов получил 21 минуту и 18 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов совершил 23 сейва, сделав шат-аут.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 16 минут и 33 секунды и результативными действиями не отметился.