Таварес прокомментировал поражение Канады от Швейцарии в полуфинале чемпионата мира

Нападающий и капитан сборной Канады Джон Таварес высказался о поражении своей команды в сегодняшнем полуфинальном матче чемпионата мира – 2024 от команды Швейцарии (2:3 Б).

«Игра шла до гола, была настолько равная, насколько это только возможно. В это пока ещё трудно поверить. Большая заслуга парней, которые просто держались и боролись. К сожалению, мы не сыграем в главном матче», — сказал Таварес в интервью TSN.

Напомним, в матче за бронзовые медали мирового первенства сборная Канады завтра, 26 мая, сыграет с командой Швеции, которая в своём полуфинале уступила Чехии (3:7).

Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: