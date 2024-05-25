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Таварес прокомментировал поражение Канады от Швейцарии в полуфинале чемпионата мира

Таварес прокомментировал поражение Канады от Швейцарии в полуфинале чемпионата мира
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Нападающий и капитан сборной Канады Джон Таварес высказался о поражении своей команды в сегодняшнем полуфинальном матче чемпионата мира – 2024 от команды Швейцарии (2:3 Б).

«Игра шла до гола, была настолько равная, насколько это только возможно. В это пока ещё трудно поверить. Большая заслуга парней, которые просто держались и боролись. К сожалению, мы не сыграем в главном матче», — сказал Таварес в интервью TSN.

Напомним, в матче за бронзовые медали мирового первенства сборная Канады завтра, 26 мая, сыграет с командой Швеции, которая в своём полуфинале уступила Чехии (3:7).

Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 19:20 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Б
Швейцария
0:1 Фиала (Лёффель, Андригетто) – 15:06 (pp)     0:2 Нидеррайтер (Йози, Фиала) – 17:16 (pp)     1:2 Танев (Целльвегер, Дюбуа) – 34:07     2:2 Таварес (Бедард, Пауэр) – 57:53 (pp)     2:3 Андригетто – 70:00    
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