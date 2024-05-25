Защитник сборной Чехии Рутта пропустит финал ЧМ из-за дисквалификации за удар локтем
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Защитник сборной Чехии Ян Рутта дисквалифицирован на один матч домашнего чемпионата мира за удар локтем нападающего Швеции Исака Лундестрёма во время сегодняшнего полуфинального матча, в котором чехи победили со счётом 7:3, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 15:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 7
Чехия
1:0 Юханссон – 03:39 1:1 Кубалик (Нечас, Кундратек) – 07:48 2:1 Петтерссон (Кемпе, Эрикссон Эк) – 08:08 2:2 Кемпф (Нечас) – 09:37 2:3 Каше (Седлак) – 26:05 2:4 Нечас (Кубалик, Кемпф) – 26:21 2:5 Кубалик (Кемпны, Нечас) – 29:03 3:5 Эрикссон Эк (Рэймонд, Далин) – 35:30 (pp) 3:6 Седлак (Каше) – 45:40 3:7 Седлак – 53:42
Таким образом, 33-летний Рутта не сможет помочь своей команде в финальном матче турнира, в котором Чехия завтра, 26 мая, сыграет со сборной Швейцарии.
В девяти сыгранных матчах на этом турнире Рутта набрал 1 (1+0) очко и получил суммарно восемь минут штрафного времени.
Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
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