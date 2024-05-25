Защитник сборной Чехии Рутта пропустит финал ЧМ из-за дисквалификации за удар локтем

Защитник сборной Чехии Ян Рутта дисквалифицирован на один матч домашнего чемпионата мира за удар локтем нападающего Швеции Исака Лундестрёма во время сегодняшнего полуфинального матча, в котором чехи победили со счётом 7:3, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Таким образом, 33-летний Рутта не сможет помочь своей команде в финальном матче турнира, в котором Чехия завтра, 26 мая, сыграет со сборной Швейцарии.

В девяти сыгранных матчах на этом турнире Рутта набрал 1 (1+0) очко и получил суммарно восемь минут штрафного времени.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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