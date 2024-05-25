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Главный тренер «Эдмонтона» оценил вероятность участия Хенрика во второй игре с «Далласом»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох ответил на вопрос о возможном выходе на лёд во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» нападающего Адама Хенрика, который пропустил шесть последних игр плей-офф из-за травмы, полученной в начале серии второго раунда с «Ванкувер Кэнакс» (4-3).

«Что касается Адама, мы примем решение непосредственно перед игрой. Он выйдет на разминку, после чего мы примем решение», — приводит слова Ноблоха официальный сайт «Эдмонтона».

В текущем плей-офф 34-летний Хенрик провёл шесть матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, канадский форвард перешёл в стан «нефтяников» в марте этого года в результате обмена с «Анахайм Дакс».

На данный момент счёт в серии «Далласа» и «Эдмонтона» 1-0 в пользу «Ойлерз».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: