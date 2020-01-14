Маршан проехал мимо шайбы, исполняя решающий буллит. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.
Во время исполнения решающего буллита канадский нападающий «Бостона» Брэд Маршан проехал мимо шайбы и не смог реализовать свою попытку. В этой встрече Маршан отметился результативной передачей.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Маршан провёл 47 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 43 результативные передачи.
На данный момент «Бостон» занимает второе место в Восточной Конференции. В следующем матче «Бостон» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».
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