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Панарин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» почти 60-летней давности

Панарин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» почти 60-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил два гола и сделал три результативные передачи. Российский форвард в четвёртом домашнем матче кряду набрал минимум три очка за встречу. Таким образом, Панарин повторил достижение Энди Батгейта почти 60-летней давности. В сезоне-1961/62 канадец стал первым игроком в истории «Рейнджерс» с четырёхматчевой серией с 3+ очками в «Мэдисон Сквер Гарден».

Российский форвард занимает третье место в гонке бомбардиров НХЛ, при этом лидируя в лиге по очкам в равных составах. Артемий набрал 52 балла при игре в этом формате. На втором месте располагается нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (42).

Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
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