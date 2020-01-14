Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил два гола и сделал три результативные передачи. Теперь на его счету 67 (26+41) очков в 45 матчах при показателе полезности «+24» и 12 минутах штрафа. Панарин вышел на третье месте в гонке бомбардиров НХЛ. Российский форвард уступает лишь нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70). При этом «нефтяники» сыграли на два матча больше.
В клубной гонке бомбардиров Панарин уверенно лидирует, опережая Райана Строума, занимающего второе место, на 25 очков.
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