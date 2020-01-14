Панарин: просто пытаюсь выложиться на сто процентов и посмотреть, что из этого выйдет

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин скромно прокомментировал победный матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2), в котором он набрал 5 (2+3) очков.
«Айлендерс» предлагали мне больше денег летом? Для меня просто обычная игра регулярного чемпионата. Ну может быть там есть какие-то вещи, которые тянутся с лета, но это же обычный матч. Особенный сезон для меня? Да нет, ничего нового. Играю так же, как и раньше. Просто пытаюсь сыграть каждый матч на что процентов, пытаюсь выложиться и посмотреть, что из этого выйдет», — приводит слова Панарина Lohud.
Панарин повторил достижение Энди Батгейта почти 60-летней давности. В сезоне-1961/62 канадец стал первым игроком в истории «Рейнджерс» с четырёхматчевой серией с 3+ очками в «Мэдисон Сквер Гарден».
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