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Квартальнов: запишу себе, что «Ак Барс» выиграл по буллитам

Квартальнов: запишу себе, что «Ак Барс» выиграл по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с хабаровским «Амуром» (3:2 Б).

«Наверное, всё-таки равная была игра. Выстояли «3 на 5» очень неплохо, нам в плюс буллиты – я себе запишу, что мы сегодня по буллитам выиграли. У нас этот компонент был всегда слабым, но в буллитах мы сегодня молодцы», — приводит слова Квартальнова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Хозяева открыли счёт на четвёртой минуте матча, когда цели достиг бросок Игоря Руденкова. Гости смогли отыграться крайне необычным образом. Центральный нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего с лёта исполнил подкидку в направлении ворот, а шайба залетела над плечом голкипера «Амура» Марека Лангхамера в ворота. На самом старте третьего периода Джастин Азеведу вывел «барсов» вперёд, после чего Лангхамер уступил место в воротах Евгению Аликину. Хозяевам удалось отыграться усилиями Михала Йордана, который отличился в меньшинстве. В овертайме голов забито не было, а в серии бросков для определения победителя матча точнее были гости.

«Амур» проиграл шестой матч подряд, уступив «Ак Барсу» по буллитам
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