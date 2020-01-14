«Амур» проиграл шестой матч подряд, уступив «Ак Барсу» по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Ак Барс». Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу гостей. Хозяева продлили серию поражений до шести матчей.

Хозяева открыли счёт на четвёртой минуте матча, когда цели достиг бросок Игоря Руденкова. Гости смогли отыграться крайне необычным образом. Центральный нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего с лёта исполнил подкидку в направлении ворот, а шайба залетела над плечом голкипера «Амура» Марека Лангхамера в ворота.

На самом старте третьего периода Джастин Азеведу вывел «барсов» вперёд, после чего Лангхамер уступил место в воротах Евгению Аликину. Хозяевам удалось отыграться усилиями Михала Йордана, который отличился в меньшинстве. В овертайме голов забито не было, а в серии бросков для определения победителя матча точнее были гости.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.