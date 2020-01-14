Американский журналист сообщил детали нового контракта «Вашингтона» с Бекстрёмом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с нападающим Никласом Бекстрёмом. Соглашение с 32-летним шведским хоккеистом подписано сроком на пять лет, общая сумма — $ 46 млн. Североамериканский журналист Пьер Лебрюн сообщил, как оформлен новый контракт Бекстрёма.
Первый год: $ 6 млн бонуса и 6 млн зарплаты
второй год: 5-5
третий год: 3-3
четвёртый год: 5-5
пятый год: 6-2.
В текущем регулярном чемпионате Бекстрём принял участие в 39 матчах, записав на свой счёт 35 (9+26) баллов при показателе полезности "-6" и восьми минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду 19 минут за матч.
Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2009 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Бекстрём — бессменный партнёр Александра Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры.
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