Американский журналист сообщил детали нового контракта «Вашингтона» с Бекстрёмом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с нападающим Никласом Бекстрёмом. Соглашение с 32-летним шведским хоккеистом подписано сроком на пять лет, общая сумма — $ 46 млн. Североамериканский журналист Пьер Лебрюн сообщил, как оформлен новый контракт Бекстрёма.



Первый год: $ 6 млн бонуса и 6 млн зарплаты

второй год: 5-5

третий год: 3-3

четвёртый год: 5-5

пятый год: 6-2.



В текущем регулярном чемпионате Бекстрём принял участие в 39 матчах, записав на свой счёт 35 (9+26) баллов при показателе полезности "-6" и восьми минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду 19 минут за матч.



Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2009 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Бекстрём — бессменный партнёр Александра Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры.