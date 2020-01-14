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Кадейкин эффектно забил в меньшинстве. «Салават» был удалён за неудачный тренерский запрос

Кадейкин эффектно забил в меньшинстве. «Салават» был удалён за неудачный тренерский запрос
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин отметился эффектной шайбой при игре в меньшинстве в матче с казахстанским «Барысом». Уфимская команда получила удаление за неудачный тренерский запрос на положение вне игры при голе Аркадия Шестакова.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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