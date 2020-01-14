Глухов: курьёзный гол забил, что тут скажешь. Подарок маме на день рождения

Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Глухов подвёл итоги матча с хабаровским «Амуром» (3:2 Б) и прокомментировал свою заброшенную шайбу.



«Все понимали, что последние матчи мы сыграли неудачно, и сегодня хотели переломить эту чёрную полосу. Хорошо, что дотянули до победы, пусть и по буллитам. Конечно, вели 2:1, могли и в основное время победить, но Хабаровск тоже играл, поэтому результат закономерен. Они хорошо играли сегодня.



У меня получился необычный гол? Курьёзная шайба, что тут скажешь. Хорошо, что повезло и шайба залетела не без доли везения. Повезло – маме подарок, хорошо, что получилось таким образом поздравить её с днём рождения. Завтра позвоню и буду поздравлять уже лично», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.