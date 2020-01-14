Глухов: курьёзный гол забил, что тут скажешь. Подарок маме на день рождения

Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Глухов подвёл итоги матча с хабаровским «Амуром» (3:2 Б) и прокомментировал свою заброшенную шайбу.
«Все понимали, что последние матчи мы сыграли неудачно, и сегодня хотели переломить эту чёрную полосу. Хорошо, что дотянули до победы, пусть и по буллитам. Конечно, вели 2:1, могли и в основное время победить, но Хабаровск тоже играл, поэтому результат закономерен. Они хорошо играли сегодня.
У меня получился необычный гол? Курьёзная шайба, что тут скажешь. Хорошо, что повезло и шайба залетела не без доли везения. Повезло – маме подарок, хорошо, что получилось таким образом поздравить её с днём рождения. Завтра позвоню и буду поздравлять уже лично», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 14 января 2020
-
19:18
-
19:14
-
19:08
-
19:00
-
18:49
-
18:27
-
18:19
-
17:54
-
17:44
-
17:24
-
17:10
-
17:03
-
16:47
-
16:23
-
16:15
-
16:08
-
15:37
-
15:18
-
15:05
-
14:57
-
14:39
-
14:11
-
13:54
-
13:23
-
13:00
-
12:32
-
12:16
-
12:00
-
11:34
-
11:18
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:15
-
10:00