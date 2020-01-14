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«Трактор» одолел «Металлург», победную шайбу забросил Михеев

«Трактор» одолел «Металлург», победную шайбу забросил Михеев
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашней площадке победил магнитогорский «Металлург» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Владимира Юрзинова-младшего выиграли третий матч из пяти последних, магнитогорский клуб проиграл вторую встречу с «Трактором» из трёх в регулярном чемпионате-2019/2020.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первые 20 минут прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода команда хозяев открыла счёт, точным броском отметился нападающий Томаш Гика. До перерыва соперники забили ещё по голу, авторами которых стали защитник Максим Матушкин и форвард Артём Михеев. Больше в матче шайб заброшено не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гика (Седлак, Меньшиков) – 20:54' (4x5)   1:1 Матушкин (Мозякин, Филиппи) – 26:30' (5x5)   2:1 Михеев (Кэлоф) – 33:04' (5x5)
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