После 600-й шайбы в НХЛ Овечкин догнал Гретцки по скорости забивания голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (2:0), забросив свою 685-ю и 686-ю шайбу за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл легендарного финского нападающего Теэму Селянне, который до этого матча с 684 голами делил 11-е место в списке лучших снайперов лиги с Овечкиным.



Как сообщает твиттер NHL Public Relations, Овечкин после своей 600-й шайбы в лиге, которую он забросил 12 марта 2018 года, провёл 141 матч в НХЛ и на этом отрезке идёт идентично по скорости с легендарным канадцем Уэйном Гретцки — лучшим бомбардиром и снайпером в истории НХЛ. Обоим потребовалось 141 игра, чтобы добраться до отметки 686 шайб с момента 600-го гола.

Овечкин стал ближе к рекорду Гретцки! Сделал дубль и обошёл великого Селянне Овечкин штурмует исторические вехи. До великого Марио капитану «столичных» осталось 4 гола.