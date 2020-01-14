Кросби восстановился после операции и сыграет впервые с ноября
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби завершил восстановление после операции и готов принять участие во встрече с «Миннесотой Уайлд», информирует американская команда в «Твиттере». Напомним, форвард перенёс хирургическое вмешательство из-за спортивной грыжи.
10 ноября в третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 Б) капитан «Питтсбурга» в ходе одной смены сначала ударился о борт после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Эриком Густафссоном, а затем неудачно заблокировал его же бросок. Шайба попала Кросби в ногу, после чего на лёд он уже не вернулся. Кросби едва не пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы, полученной аналогичным образом в контрольном матче с «Баффало».
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