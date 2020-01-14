И. Воробьёв: в современном хоккее нельзя привозить себе голы

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв дал комментарий после матча с «Трактором» (1:2).



«В современном хоккее нельзя привозить себе голы. Мы сегодня сопернику подарили два гола. Моментов у нас было достаточно, но мы их не реализовали и в итоге проиграли. Могли ли дать сыграть Демченко? Думали над этим, но в итоге сыграл Кошечкин», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Первые 20 минут прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода команда хозяев открыла счёт, точным броском отметился нападающий Томаш Гика. До перерыва соперники забили ещё по голу, авторами которых стали защитник Максим Матушкин и форвард Артём Михеев. Больше в матче шайб заброшено не было.

«Трактор» одолел «Металлург», победную шайбу забросил Михеев