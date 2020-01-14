Шадринск и Салават примут турниры Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»

В ближайшее время турниры Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» пройдут сразу в двух городах.



С 14 по 17 января в г. Шадринске Курганской области пройдёт турнир по хоккею на призы Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



В турнире памяти Героя Советского Союза М. С. Шумилова примут участие следующие команды (юноши 2004-2005 г.р.):



«Колос» (р.п. Каргополье, Курганская область);

«Мельница» (г. Шадринск, Курганская область);

«Технокерамика» (г. Шадринск, Курганская область );

«Горняк» (г. Кушва, Свердловская область).



C 17 по 23 января в городе Салават (Республика Башкортостан) состоится ХIII турнир по хоккею «Золотая шайба» на призы двукратного олимпийского чемпиона В. И. Старшинова.



В турнире примут участие восемь команд (юноши 2010 г.р.):



«Юрматы» (г. Салават, Республика Башкортостан);

«Шк. им. М.М.Азаматова» (г. Уфа, Республика Башкортостан);

«Титан» (с. Вавож, Удмуртская Республика);

«Стальные орлы» (г. Новотроицк, Оренбургская область);

«Горняк» (г. Кушва, Свердловская область);

«Рубин» (г. Тюмень, Тюменская область);

«Таганай» (г. Златоуст, Челябинская область);

«Молот» (г. Чебаркуль, Челябинская область).



Также есть резерв:



«Юниор-ГДО» (г. Оренбург, Оренбургская область);

«Снежинские волки» (г. Снежинск, Челябинская область);

«Горняк» (г. Учалы, Республика Башкортостан).



Вице-президент клуба «Золотая шайба» Юрий Иванович Германенко: «В этом году в турнире «Золотая шайба» на призы двукратного Олимпийского чемпиона В. И. Старшинова желающих принять участие было больше, чем обычно. Трём командам даже пришлось отказать, потому что нет возможности их принять. Турнир «Золотая шайба» пользуется большой популярностью в этом регионе. Команды с удовольствием туда приезжают».