«ОЭРДЖИ Юниор» с 10 полевыми игроками победил «Динамо» М, прервав серию из 46 поражений
В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги московское «Динамо» проиграло китайскому клубу «ОЭРДЖИ Юниор» со счётом 0:1. За китайский клуб выступали всего 10 полевых игроков — шесть защитников и четыре нападающих.
Напомним, серия поражений «ОЭРДЖИ Юниор» насчитывала 46 матчей, что стало антирекордом лиги. Ранее в нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. При этом разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 58:330. Предыдущий лучший матч китайского клуба в сезоне — с «Сахалинскими Акулами» — «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл со счётом 1:2.
Последние матчи китайский клуб проводил с 12 полевыми игроками в составе (тремя парами защитников и двумя тройками нападения).
Читайте также
- 14 января 2020
-
22:21
-
21:59
-
21:48
-
21:44
-
21:41
-
21:27
-
21:24
-
21:10
-
20:57
-
20:45
-
20:25
-
20:13
-
20:05
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:18
-
19:14
-
19:08
-
19:00
-
18:49
-
18:27
-
18:19
-
17:54
-
17:44
-
17:24
-
17:10
-
17:03
-
16:47
-
16:23
-
16:15
-
16:08
-
15:37
Партнерский контент