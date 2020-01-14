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«ОЭРДЖИ Юниор» с 10 полевыми игроками победил «Динамо» М, прервав серию из 46 поражений

«ОЭРДЖИ Юниор» с 10 полевыми игроками победил «Динамо» М, прервав серию из 46 поражений
Хоккей / МХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги московское «Динамо» проиграло китайскому клубу «ОЭРДЖИ Юниор» со счётом 0:1. За китайский клуб выступали всего 10 полевых игроков — шесть защитников и четыре нападающих.

Напомним, серия поражений «ОЭРДЖИ Юниор» насчитывала 46 матчей, что стало антирекордом лиги. Ранее в нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. При этом разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 58:330. Предыдущий лучший матч китайского клуба в сезоне — с «Сахалинскими Акулами» — «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл со счётом 1:2.

Последние матчи китайский клуб проводил с 12 полевыми игроками в составе (тремя парами защитников и двумя тройками нападения).

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