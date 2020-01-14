Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» победило «Сочи» в овертайме

«Торпедо» победило «Сочи» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» в родных стенах победило хоккейный клуб «Сочи» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски выиграли второй матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал защитник «Торпедо» Сергей Зборовский. Черноморский клуб восстановил равновесие на табло на 25-й минуте, удачный бросок удался форварду «Сочи» Дмитрию Лугину. Оставшееся основное время прошло без голов, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам льда принёс нападающий Даниил Ильин.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Зборовский (Шор, Дженовей) – 11:50' (5x5)   1:1 Лугин (Коллинз) – 24:41' (5x5)   2:1 Ильин (Бочаров) – 63:16' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020