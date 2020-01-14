«Торпедо» победило «Сочи» в овертайме

Нижегородское «Торпедо» в родных стенах победило хоккейный клуб «Сочи» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски выиграли второй матч из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал защитник «Торпедо» Сергей Зборовский. Черноморский клуб восстановил равновесие на табло на 25-й минуте, удачный бросок удался форварду «Сочи» Дмитрию Лугину. Оставшееся основное время прошло без голов, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам льда принёс нападающий Даниил Ильин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

