«Торпедо» победило «Сочи» в овертайме
Нижегородское «Торпедо» в родных стенах победило хоккейный клуб «Сочи» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски выиграли второй матч из пяти последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал защитник «Торпедо» Сергей Зборовский. Черноморский клуб восстановил равновесие на табло на 25-й минуте, удачный бросок удался форварду «Сочи» Дмитрию Лугину. Оставшееся основное время прошло без голов, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам льда принёс нападающий Даниил Ильин.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Зборовский (Шор, Дженовей) – 11:50' (5x5) 1:1 Лугин (Коллинз) – 24:41' (5x5) 2:1 Ильин (Бочаров) – 63:16' (3x3)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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