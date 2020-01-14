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СКА победил рижское «Динамо», Ткачёв и Кетов забили с разницей в 13 секунд

СКА победил рижское «Динамо», Ткачёв и Кетов забили с разницей в 13 секунд
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА на домашней площадке одержал победу над рижским «Динамо» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Петербургские «армейцы» выиграли третий матч из пяти последних, у латвийского клуба — четвёртое поражение подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

В первом периоде голов зрители не увидели. Петербургский клуб открыл счёт на 35-й минуте, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Йори Лехтеря. На 52-й минуте подопечные Алексея Кудашова забили два гола с разницей в 13 секунд, точными бросками отметились форварды Владимир Ткачёв и Евгений Кетов. Сухой матч записал в свой актив Магнус Хелльберг.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Лехтеря (Ожиганов, Ткачёв) – 34:09' (5x5)   2:0 Ткачёв (Бенгтссон, Токранов) – 51:38' (5x4)   3:0 Кетов (Белов, Карпов) – 51:51' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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