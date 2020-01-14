СКА победил рижское «Динамо», Ткачёв и Кетов забили с разницей в 13 секунд

Петербургский СКА на домашней площадке одержал победу над рижским «Динамо» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Петербургские «армейцы» выиграли третий матч из пяти последних, у латвийского клуба — четвёртое поражение подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



В первом периоде голов зрители не увидели. Петербургский клуб открыл счёт на 35-й минуте, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Йори Лехтеря. На 52-й минуте подопечные Алексея Кудашова забили два гола с разницей в 13 секунд, точными бросками отметились форварды Владимир Ткачёв и Евгений Кетов. Сухой матч записал в свой актив Магнус Хелльберг.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.