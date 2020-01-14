Сошников: обидное поражение «Салавата», но ошибаются все

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников подвёл итоги проигранного матча с «Барысом» (3:5).
«Здорово, что отыгрались в начале третьего периода, но потом пропустили четвёртый гол, немного не разобрались в обороне, пропустили контратаку, потом пятая курьёзная шайба залетела, обидное поражение. Хотя по ходу всего матча создали немало моментов, чтобы счёт был другим, ну а ошибаются все, нужно сделать выводы и двигаться дальше.
Неудачный первый период? Бывают проблемы иногда в этом плане, может не ожидали, что на канадской площадке сразу такой темп игры «Барыс» задаст, пока привыкли, и уже во втором отрезке стали лучше играть. Да и первые десять минут третьего периода здорово провели и могли добить соперника, забить в основное время четвёртый гол и забрать два очка, но сами виноваты», — цитирует Сошникова официальный сайт КХЛ.
- 14 января 2020
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